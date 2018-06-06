UEFA dev listeyi açıkladı! Son 10 yılın en iyileri!

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi sonuçlarından elde edilen puanlara göre son 10 yılın en başarılı takımlarını belirledi. Zirvenin sahibi bu sene de değişmezken 10 yılda da benzer bir tablo ortaya çıktı. İlk 30 sıraya Türk kulübü giremezken ilk 100'de 5 Türk kulübü yer aldı. İşte o liste...