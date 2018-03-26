UEFA ile 9 Mart'ta Finansal Fair Play toplantısı gerçekleştiren Galatasaray'ın ceza alıp almayacağı merakla bekleniyor. Süper Lig'de 26 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılıların durumuyla ilgili iddialar da çıkmaya başladı. Goal'ün iddiasına göre UEFA, Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası vermeyecek, tedbir kararı uygulayacak.
Goal'de yer alan habere göre daha önce Fenerbahçe'de olduğu gibi tedbir kararı uygulanacak Galatasaray'a Avrupa kupalarından men ya da transfer cezası verilmeyeceği öne sürüldü. Haberde Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşma gereği i 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt ettiği ve UEFA'nın, katılım gelirlerine el koyduğu kaydedildi.
BAŞKAN CENGİZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda UEFA'ya çok iyi bir sunum yaptıklarını dile getirmişti. Cengiz, "UEFA tarihinin en gerçekçi ve doğru sunumunu yaptık. Bunu onlar söyledi. Disiplin komitesi çok sağlam. Değerli bir rakibimizi de sorgulamışlardı. Galatasaray'ın tek başına ilerlemesi değerli değil. İngiltere'deki gibi en az 8 takım şampiyonluğa oynamalı. Ben Galatasaray için her zaman en iyisini isterim, şampiyonluk isterim. Kazanırız, milyonlarca taraftarın gönlünü hoş, başını dik tutarız. 3 değil aslında 5 yıllık sunum yaptık." ifadelerini kullanmıştı.
DELEGENİN SORUSU
Cengiz, bir delegenin 'Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmazsanız ne olacak' dedi?' şeklinde soru sorduğunu ve bunu "Sürekli yeni bilgiler veriyoruz. 25 Ocak'tan bu yana camiada aidiyet duygusu arttı. Bunları anlattık orada. Loca satışlarımız bugün itibari ile 17 milyon TL'yi aştı. YellowFriday'dan onların da haberi var, hoşlarına gidiyor. UEFA, Galatasaray'a ya da herhangi bir kulübe ceza vermek istemiyor. Aksine yaşatmak istiyor." şeklinde cevapladığını kaydetmişti.
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