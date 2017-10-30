UEFA, Köln'e Arsenal maçı nedeniyle ceza verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'le oynadığı deplasman maçında taraftarın çıkardığı olaylar nedeniyle 60 bin Euro para cezası aldı. Köln'e ayrıca Köln'e deplasman bileti sattığı için de deplasmanda oynayacağı Avrupa maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ancak bu ceza 2 yıl ertelendi. Köln ayrıca Arsenal'in uğradığı maddi zararı da karşılayacak.

Arsenal, 14 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi'nde Köln'ü ağırlamıştı. TSİ 22:05'te başlaması gereken maç, güvenlik gerekçesiyle 1 saat gecikmeli olarak başlamıştı. Reuters'ın haberine göre maçtan bir gün önce yaklaşık 20 bin Köln taraftarı, Londra'ya akın etti. Oysa deplasman tribününe ayrılan bilet sayısı ise 3 binle sınırlıydı. Maç öncesinde Emirates stadı çevresinde olay çıkaran Köln taraftarları, mücadelenin ertelenmesine neden oldu. Arsenal, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Kolasinac, Alexis Sanchez ve Bellerin'in golleriyle 3-1 kazanmayı başardı.

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