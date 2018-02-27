UEFA, Antalyaspor'un eski futbolcusu Samir Nasri'ye doping yaptığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası verdi.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nasri'nin, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) listesinde yer alan yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Nasri'nin 6 ay futboldan men edildiği duyuruldu. Nasri'nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyordu.



30 yaşındaki futbolcu Los Angeles'ta bir klinikte formda kalmak için aşı yaptırmış ve bu aşının yasal dozunu aşmıştı. Fransız oyuncunun futboldan 6 ay uzaklaştırılmasına karar verildi.



UEFA'dan yapılan açıklamada kararın temyize götürülebileceği kaydedildi.