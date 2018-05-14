UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, FIFA 19'da!

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan PES 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin bulunmayacağı resmiyet kazanmıştı. Diğer taraftan son 1,5 aydır FIFA 19 cephesinden gelen dedikodular, iki dev futbol organizasyonunun yeni FIFA'da olma ihtimalini niteliyordu. FIFA oyununun Hollandalı spikeri Evert ten Napel, beklenen müjdeyi oyunculara verdi.

Hollanda'da katıldığı bir turnuvada konuşan Napel, FIFA 19'un çok iyi olacağını çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin oyunda yer aldığını dile getirdi. Her yıl yaklaşık 1 hafta kadar FIFA'nın güncellenen seslendirmelerini tamamladıklarını belirten Napel, oyunda seslendirmelere yansıyan yenilikleri önceden öğrenmiş oluyor.

Napel'in bu açıklaması şüphesiz ki EA cephesinin beklemediği bir sızıntı oldu. Zira firma, önümüzdeki FIFA 18 World Cup eklentisine odaklanmışken, ilginin FIFA 19'a kaymasını istemiyordu. Ancak 74 yaşındaki Hollandalı spikerin sözleri, odağı FIFA 19'a doğru bir hayli kaydırdı.

EA'in 9 Haziran'da gerçekleşecek olan EA Play konferansında FIFA 19'u detaylı şekilde tanıtacağı tahmin ediliyor.