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ÖN ELEME NASIL OLACAK?

Goal'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ise iki ayrı torba gerçekleştirildi. UEFA ülkeler sıralamasında 11 ve daha aşağısında bulunan ülkelerin takımları, Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri ise Lig Yolu'nda yer alacak. Yani Türkiye, 10. sıradan geriye düşmemesi durumunda Süper Lig'i ikinci tamamlayan takım, Lig Yolu'na katılacak.