UEFA Uluslar Ligi'nde torbalar belli oldu!

UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu. B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, 24 Ocak 2018'de İsviçre'nin Lozan kentinde çekilecek kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte 3. Torba'dan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde torbalar ve rakiplerimiz...
UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?
UEFA, ülkeler arasında oynanan hazırlık maçlarının yerini alacak ve hazırlık maçları tarihlerinde oynanacak bir turnuva için uzun süre önce harekete geçmişti. Sporx'in haberine göre, 2011'de ortaya atılan bu fikir, 2014'te Astana'da bu formatın ortaya atılmasıyla sonuçlandı. Ulusal federasyonlara ve milli takım hocalarına da danışılarak daha rekabetçi ve sporun ruhuna uygun olarak bu turnuva dizayn edildi.
AVRUPA ŞAMPİYONASI NE OLACAK?
Avrupa şampiyonası yine devam edecek. Fakat, eleme maçlarının tarihleri değişecek. Avrupa Şampiyonası elemeleri 2019 mart, haziran, eylül, ekim ve Kasım aylarında ikişer maçla on maç gününde tamamlanacak ve finallere katılacak 20 ülke belirlenecek. Kalan 4 ülke ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek. (Bununla ilgili şartlar haberin devamında belirtilmiştir)
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde tüm torbalar!
A LİGİ ÜLKELERİ
1. TORBA: ALMANYA
PORTEKİZ
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