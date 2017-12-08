UEFA Uluslar Ligi'nde torbalar belli oldu!

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UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

UEFA, ülkeler arasında oynanan hazırlık maçlarının yerini alacak ve hazırlık maçları tarihlerinde oynanacak bir turnuva için uzun süre önce harekete geçmişti. Sporx'in haberine göre, 2011'de ortaya atılan bu fikir, 2014'te Astana'da bu formatın ortaya atılmasıyla sonuçlandı. Ulusal federasyonlara ve milli takım hocalarına da danışılarak daha rekabetçi ve sporun ruhuna uygun olarak bu turnuva dizayn edildi.