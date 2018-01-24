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Futbol

UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi tanıyalım!

24.01.2018 - 17:25 | Güncelleme:

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde bulunan Milli Takımımız, 2. Grup'ta İsveç ve Rusya ile eşleşti. İsveç ve Rusya'nın futbol geçmişlerini ve milli takımlarını tanıyalım!

  • 1 UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz İsveç ve Rusya'yı tanıyalım!
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    İSVEÇ: KUZEYİN EN GÜÇLÜSÜ!
    İstikrar hayatın her dalında önemli olduğu gibi futbolun da önemli unsurlarından birisi. Günübirlik başarılar pek çok kişiyi tatmin etse bile başarı sürekli olduğu zaman daha anlamlı olur. Meseleyi kazanmak ya da kaybetmenin ötesine taşıyan futbol ülkelerinin istikrarlı bir çizgide yürümeleri de bir rastlantı değil. 

     

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  • 2 UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz İsveç ve Rusya'yı tanıyalım!
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    İsveç belki bu ülkelerin başını çeken bir futbol ülkesi. Her zaman zorlu bir rakip, dünya futboluna sürekli yıldızlar armağan eden bir ülke. Özellikle Bosman kuralları sonrası dönemde kulüp takımları bazında büyük yara alan İsveç futbolu bu açıdan eski güzel günleri arasa da Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen yıldız oyuncuları milli takımı başarıdan başarıya koşturuyor. 

  • 3 UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz İsveç ve Rusya'yı tanıyalım!
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    Belki bir İspanya, Brezilya, Arjantin, İtalya veya Fransa ayarında değiller ama bu ülkelerin ardından gelenlerin başını İsveç çekiyor. İsveç futbolu 1870'li yıllarda jimnastik kulüplerinde oynanmaya başlayarak yaygınlaştı. Futbol dünyanın her yerine nasıl İngiltere ve İskoçya'dan yayıldıysa, İsveç'e de bu ülkelerden geldi.

     

  • 4 UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz İsveç ve Rusya'yı tanıyalım!
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    İlk kulüpler Göteborg, Stockholm ve Visby kentlerinde kurulurken, ilk uluslararası kulüp müsabakası 1890'da, evrensel kurallarla ilk futbol karşılaşması ise 1892'de oynandı. İsveç'in ilk federasyonu 1895'te kuruldu ve lig ilk kez 1896'da organize edildi. Bu şampiyonayı Orgyte IS kazandı. Bu turnuva, ulusal lig olan Allsvenskan 1925'te oynanana kadar devam etti. 

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  • 5 UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz İsveç ve Rusya'yı tanıyalım!
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    Günümüz İsveç futbolunda 3 bin 300 kulüp ve 32 bin 700 takım yer alıyor ve yaklaşık 1 milyon lisanslı oyuncu var. Fakat milli takım oyuncularının hemen hemen hepsi futbol yaşantılarını Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sürdürüyor. Son iki resmi maçında İsveç kadrosuna çağırılan toplam 22 futbolcunun sadece ikisi ülke takımlarında forma giyiyor.

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Yorumlar 1
  • Misafir 1 saat önce
    3. gruba duseriz
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