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Ruslar, 12 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası'na da 2014'te katıldı. Üstelik eleme grubunda da oldukça başarılı bir performans gösterdiler ve Portekiz, İsrail, Azerbaycan, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'dan oluşan grubu 10 maçta yedi galibiyet, bir beraberlik, iki yenilgiyle 22 puan toplayarak ilk sırada tamamladılar. Ancak finallerde onları yeni bir hayal kırıklığı daha bekliyordu. Belçika, Cezayir, Güney Kore'den oluşan nispeten kolay bir grupta sadece Güney Kore ve Cezayir'le berabere kalarak iki puan toplayabildiler ve yine erkenden evlerine döndüler.