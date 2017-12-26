Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Bir Türk gerilim televizyon dizisi olan Ufak Tefek Cinayetler'in başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi isimler rol alıyor. Ufak Tefek Cinayetler 10. yeni bölümünde Merve ilk kez Serhan'dan şüphelenmeye başlıyor. Serhan ise eski hikayeyi duyunca Oya ile yüzleşiyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 10. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak?

Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler'in geçtiğimiz hafta ekrana gelen 9. bölümünde;

Oya, Edip ve Serhan arasında savruldu!

20 yıl sonra gelip, onu mahvedenlerin masasına oturan Edip'in aklında ne var? Oya kadar masum bir yerden oynayacak gibi değil. Merve durmuyor tabii, bu ilişkiye el attı. Fakat karşılığı çok fena oldu.

Edip'ten şaşırtan hamleler izledik. Entrikayı bir de ondan izledik.

Diğer yanda Serhan çok bozuldu tabii. Fakat keskin zekasıyla ipi tuttuğu yerden çözmeye başlıyor işleri. Oya ise bu fırtınada aklını yitirecek gibi. Edip ve Serhan arasında savruldu. İki zeki adam iki ayrı tarafa estirdi Oya'yı.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm

Ufak Tefek Cinayetler fragman

Ufak Tefek Cinayetler yeni fragman

Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm

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