Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi, kadrosu ve konusuyla izleyicisinden beğeni alıyor ve her bölümü merakla bekleniyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Edip'in kendisini Oya'nın sevgilisi olarak tanıtması eski defterlerin açılmasına neden oluyor. Serhan geçmişin peşine düşüyor. Merve ve Pelin ise bu durumdan oldukça rahatsız. İşte Ufak Tefek Cinayetler 10. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜM FRAGMANI

Merve Edip'e açık bir şekilde neyin peşinde olduğunu sorar. Serhan 1996 yılında okul etkinliğinde yaşanan olayımn peşine düşüyor. Merve ile Pelin ise bu durumdan rahataız olup harekete geçmeye hazırlanıyor. Fragmanın sonunda Serhan'ın Oya'ya "Çözücem seni. Sen istesen de istemesen de" demesi dikkat çekiyor. Peki Edip'in planı ne? Serhan geçmişi öğrenebilecek mi?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ufak Tefek Cinayetler'in geçtiğimiz hafta ekrana gelen 9. bölümünde;

Oya, Edip ve Serhan arasında savruldu!

20 yıl sonra gelip, onu mahvedenlerin masasına oturan Edip'in aklında ne var? Oya kadar masum bir yerden oynayacak gibi değil. Merve durmuyor tabii, bu ilişkiye el attı. Fakat karşılığı çok fena oldu.

Edip'ten şaşırtan hamleler izledik. Entrikayı bir de ondan izledik.

Diğer yanda Serhan çok bozuldu tabii. Fakat keskin zekasıyla ipi tuttuğu yerden çözmeye başlıyor işleri. Oya ise bu fırtınada aklını yitirecek gibi. Edip ve Serhan arasında savruldu. İki zeki adam iki ayrı tarafa estirdi Oya'yı.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm

Ufak Tefek Cinayetler fragman