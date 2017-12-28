Ufak Tefek Cinayetler son olarak 10. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin bu bölümünde işler iyica karıştı. Geçmiş hikayeyi ilk defa duyan Serhan, Oya ile yüzleşti. Oya neler anlattı? Merve ise Serhan'dan şüphelenmeye başladı. İşte Ufak Tefek Cinayetler ile ilgili son gelişmeler...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özel, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin izleyicileri yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Fakat Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Merve, Serhan’dan şüphelenmeye başlıyor!

Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak?

Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.

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Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm

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