Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sona eren 11. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internette "Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başlamıştı. Dizinin ekrana gelecek olan 12. bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler için müjde. Fragman yayınlandı.
UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, ekrana gelen 11. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 12. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, internette "Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm fragmanı" araması yapıyorlar.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. BÖLÜM
Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Dört kadın, dört tarafa savruluyor. Pelin, esip gürlemeye başladı. Büyük organizasyonlarla varlığını kanıtlamaya çalışırken, başı beklenmedik bir belaya giriyor.
Arzu'yla Mehmet, kızlarının oyununa geliyorlar. Arzu kıymete bindi, Mehmet peşinde... Bir an olsun ayrılmak istemiyor. Merve filikaya atlayıp gemiyi terk ediyor. Oya ve Serhan arasında ilk kez bir engel yok bu defa. Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Bu işi doktor Oya Toksöz olarak çözebilecek mi?
Yayın Günü: 16 Ocak Salı
Yayın Saati: 20.00
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