Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin bekleyişi başladı. Ekrana gelen bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanını beklemeye başlayan izleyiciler, internet üzerinde "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı" ve "Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacak? Ufak Tefek Cinayetler 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler, ekrana gelen 11. bölümüyle izleyicisinin beğenisini kazandı.

Dizinin yayınlanan 11. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Ekrana gelecek olan 12. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak ediyor. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesiyor. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar.

Aradıkları çıkış yolunu bulabilecekler mi? Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Çıkış yolu arıyor. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara giriyorlar. Sahipsiz bir Sarmaşık, ikisinin de hoşuna gidiyor. Acaba hesapları tutacak mı?

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 12. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

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