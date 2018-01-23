Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde dört kadın bir araya geldi ve hesaplaştılar. Ayriyeten dört erkek toplandı ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuştular. Son bölümü seyreden vatandaşlar 'Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu sormaya başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 13. son bölüm özeti ve 14. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilen her şey...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçik, Tülin Özen, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölümüyle Star TV'de izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün ardından seyirciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Fakat Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. BÖLÜM ÖZETİ

Serhan yaşadıkları neticesinde büyük bir ayma yaşıyor. Oya'ya gidip açıkça konuşuyor; "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" Ve Oya'nın hayatını kuşatmaya, ayaklarını yerden kesmeye başlıyor.

Merve ise Serhan'ın böyle bir ayrılık yoluna girdiğini anlamamakta ısrar ediyor. Onun gündemi farklı çünkü; gücünü geri kazanacak! Önce Arzu'yla kapışıyor. Sonra sıra Pelin'e geliyor. Pelin ve Merve kılıçlarını açıkça çekiyorlar. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşıyorlar. Diğer tarafta da dört erkek toplanıyor ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuşuyorlar. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandıyor. Oya şimdi düğmeye bastı, mahvedecek onları!

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm özeti

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

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