Her bölümde birbirinden heyecanlı sahnelerin yaşandığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde bu hafta Merve'yi izleyeceğiz. Son bölümde Oya elinden geleni ardına koymayıp fırtına gibi esmişti. Fırtınanın etkisinde kalan Merve'nin neler yapacağı merak konusu. Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm ile 30 Ocak salı akşamı ekrana gelecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı iki gün önce yayınlanmıştı. Seyirciyi heyecanlandıran gelişmeler fragmanda yani yeni bölüm tanıtımında gösterildi. Fragman ile ilgili bazı izleyicilerin yorumları şu şekildeydi; "İnşallah rüya, hayal değildir yaa hep tersköşe yapıyorlar", "Oh olsun sana Merve", "Merveyle peline sevindim oh canıma değsin ama arzu haketmiyordu"

Bakalım; gerçekten fragman rüya mı çıkacak, yoksa gerçek mi? İşte Ufak Tefek Cinayetler'in merak edilen o fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM

Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı…

Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı…

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı

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