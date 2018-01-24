Serhan'In başına gelenler onu bile şaşırttı. Bir yandan karısı Merve'den beklemediği hamleyi görürken bir yandan da Oya'nın onun için mücadelesi. Dün akşam ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler'e asıl damga vuran olay ise Oya, Serhan'ı karşısına alıp açık açık konuşması.

Oya, Serhana resmen "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" dedi. Serhan'da şoka uğradı. Ufak Tefek Cinayetler'in izleyiicisi bu olaya kilitlendi. İzleyiciler Oya'dan bu tepkiyi beklemiyordu.

OYA BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Oya aslında bu hareketi ile bir çok kişiyi karşısına aldı. En önemlisi de Merve'yi karşısına almasıydı. Peki Merve bu durumun farkına varmışmıydı?

Serhan ne kadar ayrılık için bazı şeylerin bittiğini anlatmaya çalışsada Merve anlamamakta direniyordu. Çünkü Merve intikam peşindeydi. Sırasıyla önce Arzu ve sonra Pelin ile uğraştı.

Pelin ile daha önce çatışan Merve, Pelin'in gücünü anlamıştı ama herşeyi göze alarak savaşı açtı. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşadı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde beklenmeyen sahnelerin biri de buydu.

Diğer tarafta da dört erkek toplanarak ilk defa çok gerçek bir yerden konuştular. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandırdı. Oya'nın yaptıkları ise akıl almazdı.

Şimdi ise gözler "Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı" haberinde. İzleyicinin merakla beklediği Ufak Tefek Cinayetler fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacaktır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE O ANLARDAN BİRİ

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı

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