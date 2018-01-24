Serhan'In başına gelenler onu bile şaşırttı. Bir yandan karısı Merve'den beklemediği hamleyi görürken bir yandan da Oya'nın onun için mücadelesi. Dün akşam ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler'e asıl damga vuran olay ise Oya, Serhan'ı karşısına alıp açık açık konuşması.
Oya, Serhana resmen "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" dedi. Serhan'da şoka uğradı. Ufak Tefek Cinayetler'in izleyiicisi bu olaya kilitlendi. İzleyiciler Oya'dan bu tepkiyi beklemiyordu.
OYA BUNDAN SONRA NE YAPACAK?
Oya aslında bu hareketi ile bir çok kişiyi karşısına aldı. En önemlisi de Merve'yi karşısına almasıydı. Peki Merve bu durumun farkına varmışmıydı?
Serhan ne kadar ayrılık için bazı şeylerin bittiğini anlatmaya çalışsada Merve anlamamakta direniyordu. Çünkü Merve intikam peşindeydi. Sırasıyla önce Arzu ve sonra Pelin ile uğraştı.
Pelin ile daha önce çatışan Merve, Pelin'in gücünü anlamıştı ama herşeyi göze alarak savaşı açtı. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşadı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde beklenmeyen sahnelerin biri de buydu.
Diğer tarafta da dört erkek toplanarak ilk defa çok gerçek bir yerden konuştular. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandırdı. Oya'nın yaptıkları ise akıl almazdı.
Şimdi ise gözler "Ufak Tefek Cinayetler 14. yeni bölüm fragmanı" haberinde. İzleyicinin merakla beklediği Ufak Tefek Cinayetler fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacaktır.
UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE O ANLARDAN BİRİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.