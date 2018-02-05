Ufak Tefek Cinayetler, bir Türk gerilim televizyon dizisi. İlk bölümü 24 Ekim 2017'de Star TV'de yayınlandı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi isimlerin rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 14. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölümde neler olacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı…

Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı…

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