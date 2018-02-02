Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve izleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki Salı akşamı ekrana gelecek olan 15. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı ile yeni bölüm hakkında ipuçları ediniyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanı...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Selim Bayraktar, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tülin Özen ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragmanda "Diyorum ki, o adam aşık olmuştu. Aşk öyle bir şey değil işte. Yaparlarla yapmazlarla sorgulanabilir bir şey değil. İçine bir kez düştü mü, söküp atmak mümkün olmaz" sözleri büyük dikkat çekti.
Öte yandan fragmanda çıkan yangında Taylan'ın çocukları yangının ortasında kalıyor. Kadınlar ve erkekler, çocukları yangından kurtarmak için seferber oluyor.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 14. BÖLÜM
Oya ve Edip, 96’yı anlatıyor, ortalık fena karışıyor. Şer birliği için bedel ödeme vakti geldi. Oya’nın patlattığı bombalar deprem etkisi yaratıyor. Peki Merve şimdi ne yapacak? İşler kontrolünden öyle bir çıktı ki hemen bir hamlede bulunmazsa her şey elinden yitip gidecek. Merve’yi ancak zehir gibi zekası kurtarabilir. Pelin’inse gözü yaşlı...
Taylan hayatının bir yalan üzerine kurulu olduğunu anlayınca fırtına gibi esiyor. Pelin ne yapacağını bilemez halde, Merve’den medet umuyor. Arzu da geçmişin bedelini ağır ödüyor; Nilay evi terk ediyor. Arzu kızını geri kazanabilecek mi? Oya ve Serhan bir dönüm noktasında artık. Ya aşkı seçecekler ya da mutsuz ama alışkın oldukları hayatı...
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