Ufak Tefek Cinayetler, bir Türk gerilim televizyon dizisi. İlk bölümü 24 Ekim 2017'de Star TV'de yayınlandı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen gibi isimlerin rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 15. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından dizinin sıkı takipçilerinin merak ettiği yeni bölüm bu akşam ekranlarda olacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevgililer günü.Herkes kendince kutlama derdinde.Merve Serhan'ı geri kazanmak için türlü yollar deniyor. Bu arada Sarmaşık ahalisi Serhan'ın evi terkettiğini öğreniyor! Aksaklar yıkılıyor mu?

Merve bu işin altından nasıl kalkacak? Büyük yüzleşme gerçekleşiyor. Merve ve Oya. Hemen arkasından Pelin gelip Oya'ya soruyor; "Serhan'la birlikte misiniz?" Pelin, Oya'nın ağzından laf almak için enfes bir yola başvuruyor.



UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 16. yeni bölümü ile 13 Şubat (bugün) saat 20:00'de Star Tv'de ekranlara gelecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor!

Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek.

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