Ufak Tefek Cinayetler 16. bölümüyle Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü seyreden vatandaşlar bu bölümde Sarmaşık'ın en büyük sırrının ortaya çıkmasına şahit oldu. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler 'Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 16. son bölüm özeti ve 17. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilen her şey...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler'in 16. son bölümünün ardından izleyiciler gelecek bölümde neler yaşanacağı konusunda sorgularını hızlandırdı. Fakat Ufak Tefek Cinayetler'in 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 16. randevusuna çıkan Ufak Tefek Cinayetler'in bu bölümünde olaylar şöyle gelişti: Sevgililer günü... Herkes kendince kutlama derdinde... Merve Serhan'ı geri kazanmak için türlü yollar deniyor. Bu arada Sarmaşık ahalisi Serhan'ın evi terkettiğini öğreniyor! Aksaklar yıkılıyor mu?

Merve bu işin altından nasıl kalkacak? Büyük yüzleşme gerçekleşiyor. Merve ve Oya... Hemen arkasından Pelin gelip Oya'ya soruyor; "Serhan'la birlikte misiniz?" Pelin, Oya'nın ağzından laf almak için enfes bir yola başvuruyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER