Her salı akşamı yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde bu hafta heyecan doruktaydı. Heyecanla izlenen Ufak Tefek Cinayetler'de bu hafta Merve ile Oya arasındaki rekabet kızıştı. Gözler ise yeni bölüm fragmanında...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yayınlanan son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İzleyici ters köşe yapan bölüm sonra yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor.

İzleyiciler internette "Ufak Tefek Cinayetler 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı" konu başlıklarını araştırıyorlar.

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanı henüz YouTube ve Star TV de yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17. BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık'ta Merve Oya kapışması yaşandı.

İki değişik tür kadın, iki farklı hareket planı... Merve'nin Serhan'ı farklı, Oya'nınki farklı. Peki kim ona iyi geliyor? Serhan'ın kimi istediği belli ama Oya'nın düşmanı büyük! Savaşması lazım. Üstelik bu defa ciddi bir müttefiki var Oya'nın; Pelin!

Pelin, Merve'yi yok etmek için Serhan-Oya aşkına el attı! Olacak bu iş ve Merve yıkılacak! Bakalım ne hain planlar kuruyor Pelin. Bu arada Mehmet; Arzu ve Burcu arasında kaldı. Genç sevgilisinden kurtulup ailesine geri dönmek istedi. Burcu'nun efsane hamlesi izleyiciyi şoke etti. Merve'den de dev bir plan geldi. Hayran olmamak elde değil, Merve bu!

Ufak Tefek Cinayetler akıl oyunlarıyla dolu, entrikalı yeni bölümüyle haftaya Salı akşamı Star'da olacak.

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