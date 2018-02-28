Ufak Tefek Cinayetler son bölümüyle yine izleyiciyi derinden sarstı. Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'nin oyun ve entrikaları bitmek bilmiyor. Ufak Tefek Cinayetler'de Merve'nin Serhan'ı kazanmak için oynadığı son oyun da kanıtlarıyla ortaya çıktı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 18. son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan, Merve'den boşnamak için süreci hızlandırmaya çalışıyor. Serhan, Merve'ye anlaşmalı boşanma kağıdını veriyor. Merve ise kağıdı aldıktan sonra pes mi edecek?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek!

Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor. Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi Oya mı Arzu mu?

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