İzleyiciler tarafından beklenen Ufak Tefek Cinayetler 2. bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Gökçe Bahadır, Tülin Özer, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler dizisini bekleyen vatandaşlar, "Ufak Tefek Cinayetler 2. bölümde neler olacak" diye araştırıyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler 2. bölümde neler yaşanacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 2. bölüm fragmanı ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. BÖLÜM: UFAK TEFEK ENTRİKALAR

Kılıçlar çekildi, ortalık karıştı. Kadınlar şimdi hamlelerini yapmaya başlıyorlar.

Merve'nin zehir gibi fikirleri, kurduğu entrika, şeytanın aklına gelmez. Olan Pelin’e olacak gibi... Oya ise çok daha farklı silahlarla savaşmaya başlıyor. Edip uyarısını yapıyor; ”Dikkat et, unutma, şu hayatta hep haydutlar kazanır.” Göreceğiz bakalım; meydan haydutlara mı iyilere mi kalacak? Arzu ipin ucunu yakaladığı yerden çekiyor. Sonuç; büyük bir sürpriz!

Serhan ve Oya arasında sular kaynamaya başlıyor.”Ne kadar iyi insan olursan ol, aşk seni yoldan çıkarır!” İşte Oya’nın bilmediği de bu!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.

Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

Gökçe Bahadır (Oya)

Aslıhan Gürbüz (Merve)

Bade İşcil (Pelin)

Tülin Özer (Arzu)

Mert Fırat (Serhan)

Selim Bayraktar (Edip)

Ferit Aktuğ (Taylan)

Yıldıray Şahinler (Mehmet)

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 2. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 2. bölüm fragmanı