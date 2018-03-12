Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelmesine az bir süre kala yayınlandı. Artık 4 kadının açık açık savaştığı dizide silahlar çekildi. Karmaşanın içinde gelen düğün, bir çok taşı yerinden oynatacak. İşte Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölümüne dair detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İyiler ve haydutların çetin savaşı başlıyor!

Silahlar çekildi, 4 kadın birbirine saldırıyor. Artık işler ciddi, olan sonunda Oya'ya olacak. En delikanlıyı yiyecek bu Sarmaşık! İyiler ve haydutların çetin savaşı başladı artık. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Bu düğünün olmamasını isteyen kim? Olmasını isteyen kim?

Ufak Tefek Cinayetler’in gerçek cinayetler haline gelmeye başladığı yeni bölümde herkes suçlu olabilir!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık'ta yalancılar bir bir dökülüyor



Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor.Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden "can alma" seviyesine geliyor.

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