Ufak Tefek Cinayetler 19. son bölümü ile ekrana geldi. Arzu ve Oya yalanları bir bir çözdüler. Bu gelişme Merve ve Burcu'yu daha da hırçınlaştırdı. İzleyiciler gözlerini Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüme çevrildi. Ufak Tefek Cinayetler 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Ufak Tefek Cinayetler'de yeni bölüm heyecanı başladı. Dün ekrana gelen son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyici Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Geçtiğimiz hafta yeni bölüm fragman yayınlanma zamanına bakılırsa Ufak Tefek Cinayetler 20. yeni bölüm fragmanı cuma günü yayınlanabilir.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor.Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden "can alma" seviyesine geliyor.

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