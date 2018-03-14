Ufak Tefek Cinayetler 20. bölümüyle Star TV'de seyircinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde silahlar çekildi, dört kadın birbirine saldırmaya başladı. Ufak Tefek Cinayetler'in 21. yeni bölümünden ilk sahne paylaşıldı. Yeni bölüme Burcu'nun merdivenden düşmesi damga vuracak! İşte Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölüm ilk sahne ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21. BÖLÜM İLK SAHNESİ YAYINLANDI

Ufak Tefek Cinayetler'in 21. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan 21. bölüm ilk sahnesinde Arzu ve Burcu arasındaki konuşmada Oya'yı kimin buzluğa kapattığı tartışılıyor. Arzu, Burcu'ya "Demek beni buzluğa giderken gördün öyle mi? Yalan söylemesene biz bizeyiz, rahat ol. Öyle bir şey olmadı nasıl görüyorsun?" dedi. Burcu ise "Evet öyle. Sen yaptın, herkes buna inanıyor. Önce Oya'yı aşağı çağırdın, sonra kimliğin belli olmasın diye ışıkları söndürdün. Sonra da kızı dolaba kapattın." diye yanıt verdi.

Arzu ise, "Kimliğim belli olmasın diye ışıkları söndürdüm, öyle mi? Sen yaptın! Oya'yı buzluğa sen kilitledin." dedi. Burcu ise "Ben yapmadım" diyerek sitem ediyor. Daha sonrasında da Burcu, merdivenlerden düşüyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20. BÖLÜM

Silahlar çekildi, 4 kadın birbirine saldırıyor. Artık işler ciddi, olan sonunda Oya'ya olacak. En delikanlıyı yiyecek bu Sarmaşık! İyiler ve haydutların çetin savaşı başladı artık. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Bu düğünün olmamasını isteyen kim? Olmasını isteyen kim?

Ufak Tefek Cinayetler’in gerçek cinayetler haline gelmeye başladığı yeni bölümde herkes suçlu olabilir!

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