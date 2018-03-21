Ufak Tefek Cinayetler dizisinde 21. bölüm heyecanı yaşandı. Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil vardı. Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yoktu. Ufak Tefek Cinayetler Merve yine akıl almaz planları ile seyirciyi şaşırtmayı başardı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor.

Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor. Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler'in 22. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizisin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

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