Ufak Tefek Cinayetler 22. bölümüyle dün akşam izleyicinin karşısına geldi. Pelin ve Merve'nin ormanda Tunç'la birbirlerini baş başa bulmasının ardından işler karışıyor. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde Merve ve Pelin, Tunç'u uçurumdan iterek öldürüyor. Merve ise Tunç'u gizli gizli gömerek Pelin'e karşı tuzak kuruyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 23. bölüm ilk sahne ve 22. son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 23. BÖLÜM İLK SAHNE

Ufak Tefek Cinayetler'in 23. bölümünde işler karışacak. Merve ve Pelin, ormanda Tunç'u öldürüyor. Merve gizli gizli o gece gidip Tunç'u gömüyor. Fakat Pelin'in bu durumdan haberi yok. Çünkü Merve, Pelin'e tuzak kuruyor. Merve'nin planı, Tunç'u gizli gizli gömüp polisi arayıp tüm suçu Pelin'e yıkmak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor!

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER