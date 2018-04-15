Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm 2. fragmanı seyirciyle buluştu. Salı akşama takipçileriyle 25. randevusuna çıkacak olan Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanında Oya'nın gitar çalarak söylediği şarkı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Fragmanın son sahnesinde Merve, Oya'nın kapısını çalıyor. Oya kapıyı açıyor ve son sahnede Oya'nın yere düştüğü görülüyor. Oya'nın yere düşmesiyle akıllara, Oya'ya ne oldu, sorusu geliyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm 2. fragmanı...

İşte Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm 2. fragmanı;

Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölümüyle 17 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmel zorunda; bizi çok şaşırtacak.

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