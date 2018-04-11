Bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Merve, artık Serhan ile ilgili gerçeği öğrendi. Şimdi bu durumdan nasıl çıkacağını düşünüyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

UFAK TEFEK CİNAYETLER 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölümünden ilk sahnenein yer aldığı fragmanda, Arzu ile Mehmet arasındaki krizin derinleştiği görülüyor. Mehmet, Arzu'yu hala karısı gibi görüp onu kıskanıyor. Arzu'nun bu duruma cevabı ise çok sert oluyor: Ben senin zimmetli malın değilim!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve ipin ucunu yakaladı!

Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda Arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmel zorunda; bizi çok şaşırtacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER