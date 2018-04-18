Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümden ilk sahnelerin yer aldığı fragman, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler’de heyecan durmak bilmiyor. Merve şok üstüne şok yaşadı ve büyük gerçeği öğrendi. Ancak ayağa kalkmak için de hamlelerine başladı. Oya’nın Merve’den kurtulmak için harekete geçmesi gerekecek. İşte Ufak Tefek Cinayetler 25. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 26. bölüm ilk sahne;

UFAK TEFEK CİNAYETLER 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve... Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?

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