Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanında nefes kesen kareler yer aldı. Oya büyük oyun için düğmeye bastı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve, Oya'ya ilaç vermeye başlamış ve Oya'yı yavaş yavaş zehirlemeye başlamıştı. Akıl sağlığını da yavaş yavaş yitiren Oya şimdi öyle şeyler yapmaya hazırlanıyor ki... İşte Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

UFAK TEFEK CİNAYETLER 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ufak Tefek Cinayetler'de Oya, Merve'nin oyununu öğreniyor. Elif'i sıkıştıran Oya, Merve'ye karşı büyük oyunu başlatıyor. "Oya öldü!" İşte Ufak Tefek Cinayetler 28. yeni bölüm fragmanı:

UFAK TEFEK CİNAYETLER 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Düğümler çözülüyor!

Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!

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