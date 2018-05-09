Ufak Tefek Cinayetler’in 29. bölümden ilk sahne, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler’de cinayete doğru adım adım yaklaşılırken, Oya Merve’ye karşı harekete geçti. Artık her şey Merve’nin istediği şekilde ilerliyor. Merve hem Oya’nın ölüm haberiyle sarsıldı, hem de Serhan’ın Oya için aşk acısı çekmesini engelleyemiyor. Ufak Tefek Cinayetler’in yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve’yi bir kâbus bekliyor!

Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

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