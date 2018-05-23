Ufak Tefek Cinayetler 30. bölümüyle izleyicisin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Yeni tanıtımda Pelin, Taylan'la barışmak istiyor ve onu partiye çağırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 31. yeni bölümden ilk sahne ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 31. BÖLÜM İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER 30. SON BÖLÜM

Sarmaşık’ı meşhur yaza merhaba partisi heyecanı sarmış durumda! Bu partide resmen bir cinayet işlenecek. Çünkü bir şeyi saklamanın en iyi yolu, onu herkesin içinde yapmaktır. Parti günü yaklaşırken herkesin cebinde bir cinayet motivasyonu var, bakalım hangisi gerçekleşecek? Merve, Pelin’in Oya-Serhan aşkını çok önceden beri bildiğini öğrendi, işte şimdi kıyamet kopacak! Serhan da Oya konusunda nihayet ipin ucunu yakalıyor. Soruşturmanın kapatılması baş komiser Kemal’i durdurmaya yetmiyor. Kemal ne yapacak edecek, o katili bulacak. Bu bölüm kimin ölmediğine dair kartlar açılmaya devam ediyor; bakalım kimlerle yüzleşecek Kemal?

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