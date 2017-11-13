Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm fragmanı: Merve öldü mü?

Oyuncu kadrosuında Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, geçtiğimiz hafta Salı akşamı 3. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler için de bekleyiş sona erdi ve Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Merve'ye ne oldu? İşte Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 4. BÖLÜM FRAGMANI: OYA, MERVE'Yİ GERÇEKTEN ZEHİRLEDİ Mİ?

Merve'ye ne oldu? Oya ellerini cidden kirletti mi? Serhan, Oya'ya gitgide tutulurken Oya, duygularını açığa çıkartacak mı?

Mehmet paçasını kurtarmak için korkunç bir oyun oynuyor. Burcu'yla birlik olup, çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Fakat kimse göründüğü kadar aptal değildir.

Mehmet'le Burcu, kendi kazdıkları kuyuya çok acı şekilde düşecekler. Diğer yanda; Savaş sanatında yeni perde, oldukça şeytani bir oyun kurulmakta. Oya'nın bunu erkenden sezmesi lazım, yoksa fena...

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar.

Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 4. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı