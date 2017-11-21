Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, ekrana gelen 5. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin 5. bölümünün son bulmasıyla yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi, ekrana gelen 5. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Nefes kesen bölümün ardından 6. bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı.

Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağıyla ilgili ipuçları almak için yeni bölüm fragmanını bekliyor. Yayınlanan fragmanla birlikte 5. bölümde akılda oluşan soru işaretlerinin bir kısmı giderilecek ve yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

Ufak Tefek Cinayetler 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yeni bölüm fragmanının kısa bir süre içinde izleyicilere sunulması bekleniyor. Böylece yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyicilere ipuçları verilecek.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kliniği mühürlenen Oya ne yapacak? Merve bu hamlesinin ardından hiç tanımadığı düşmanlar kazanıyor. Merve’nin korku cumhuriyetiyle Oya’nın sevgi cumhuriyeti karşı karşıya geliyor!

Merve, Oya’nın hayatla en güçlü bağı olan mesleğini elinden almaya kalkarak kendi sonunu hazırladı. Oya, çok öfkeli. Merve’nin bu hamlesine karşılık büyük bir patlama yaşayacak. Arzu ise, atağa geçiyor. Boşanma davası sürecinde Mehmet için zor günler başlıyor.

Sarmaşık’ta soğuk savaş tüm acımasızlığıyla sürerken cepheler arası bir aşk yeşeriyor. Tam da Oya, büyük bir darbe almışken! Oya’nın Sarmaşık’ta kalması ve savaşmaya devam etmesi için en büyük sebep ne?

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı