Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı! Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı izle

Zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını bekleyen ve yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler için Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 6. BÖLÜM FRAGMANI

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamı 5. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı heyecanla araştırılıyordu.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında dört kadın bir yemek masasında görülüyor ve Oya'nın masadakilere "Arzu'ya siz niye Mehmet'le Burcu'nun ilişkisinden bahsetmediniz?" demesi ve Burcu'nun da "Nasıl ya, siz biliyor musunuz? Ne oluyor ya? Nasıl yapıyorsunuz bana bunu?" diye bağırması dikkat çekti. Öte yandan Oya'nın da Serhan'a "Ben evli biriyle asla birlikte olmam" demesi izleyicilerde merak uyandırdı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ufak Tefek Cinayetler'in geçtiğimiz Salı günü ekrana gelen 5. bölümünde;

Kliniği mühürlenen Oya ne yapacak? Merve bu hamlesinin ardından hiç tanımadığı düşmanlar kazanıyor. Merve’nin korku cumhuriyetiyle Oya’nın sevgi cumhuriyeti karşı karşıya geliyor!

Merve, Oya’nın hayatla en güçlü bağı olan mesleğini elinden almaya kalkarak kendi sonunu hazırladı. Oya, çok öfkeli. Merve’nin bu hamlesine karşılık büyük bir patlama yaşayacak. Arzu ise, atağa geçiyor. Boşanma davası sürecinde Mehmet için zor günler başlıyor.

Sarmaşık’ta soğuk savaş tüm acımasızlığıyla sürerken cepheler arası bir aşk yeşeriyor. Tam da Oya, büyük bir darbe almışken! Oya’nın Sarmaşık’ta kalması ve savaşmaya devam etmesi için en büyük sebep ne?

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı