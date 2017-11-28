Ufak Tefek Cinayetler 6. bölümde; Sarmaşık'ta soğuk rüzgarlar esiyor!

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşcil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler' in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak. Peki, 6. bölümde kadınlar arasında soğuk rüzgarlar esecek mi? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ufak Tefek Cinayetler 6. bölümde;

Harekete geçme vakti! Oya geri döndü, yerleşti. Şimdi Sarmaşık'ın kızlar grubuna bombayı atıyor. Yıllardır bozulmayan şer birliğini, bir gecede bozuyor Oya. Arzu, Merve ve Pelin ayrı taraflara savrulup, düşman oluyorlar birbirlerine.

Pelin, Merve kapışması görülmeye değer. İkisi de birbirini Sarmaşık'tan dışlatma peşinde. Bir de işin içine Burcu girince, hepten karışıyor ortalık! Arzu diğer yanda, nihayet evini elinde tutabilmek için harekete geçiyor. Arzu'yu pasif ve aptal sananlar için şok edici günler başlıyor.

Ufak tefek cinayetler, bütün dengelerin değiştiği, nefessiz izlenecek yeni bölümüyle Salı akşamı Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kliniği mühürlenen Oya ne yapacak? Merve bu hamlesinin ardından hiç tanımadığı düşmanlar kazanıyor. Merve’nin korku cumhuriyetiyle Oya’nın sevgi cumhuriyeti karşı karşıya geliyor!

Merve, Oya’nın hayatla en güçlü bağı olan mesleğini elinden almaya kalkarak kendi sonunu hazırladı. Oya, çok öfkeli. Merve’nin bu hamlesine karşılık büyük bir patlama yaşayacak. Arzu ise, atağa geçiyor. Boşanma davası sürecinde Mehmet için zor günler başlıyor.

Sarmaşık’ta soğuk savaş tüm acımasızlığıyla sürerken cepheler arası bir aşk yeşeriyor. Tam da Oya, büyük bir darbe almışken! Oya’nın Sarmaşık’ta kalması ve savaşmaya devam etmesi için en büyük sebep ne?

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

Gökçe Bahadır (Oya)

Aslıhan Gürbüz (Merve)

Bade İşçil (Pelin)

Tülin Özer (Arzu)

Mert Fırat (Serhan)

Selim Bayraktar (Edip)

Ferit Aktuğ (Taylan)

Yıldıray Şahinler (Mehmet)

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 6. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm