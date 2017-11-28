Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi, ekrana gelen 6. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

24 Ekim 2017 tarihinden bu yana Star TV’de Salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler, bu akşam yayınlanan bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yayınlanan 6. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı çıktı mı?

Yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyicilerin heyecanla beklediği Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

İnternet üzerinde yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştıran izleyiciler, “Ufak Tefen Cinayetler yeni bölüm fragmanı” ve “Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı” aramalarını yapmaya devam ediyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 6. BÖLÜM: OYA’NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

Ufak Tefek Cinayetler dizinini ekrana gelen 6. bölümünde;

Harekete geçme vakti! Oya geri döndü, yerleşti. Şimdi Sarmaşık'ın kızlar grubuna bombayı atıyor. Yıllardır bozulmayan şer birliğini, bir gecede bozuyor Oya. Arzu, Merve ve Pelin ayrı taraflara savrulup, düşman oluyorlar birbirlerine.

Pelin, Merve kapışması görülmeye değer. İkisi de birbirini Sarmaşık'tan dışlatma peşinde. Bir de işin içine Burcu girince, hepten karışıyor ortalık! Arzu diğer yanda, nihayet evini elinde tutabilmek için harekete geçiyor. Arzu'yu pasif ve aptal sananlar için şok edici günler başlıyor.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı