Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı! Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşanacağını merakla araştıran izleyiciler için yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanında şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Salı akşamları ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler dizisi, ekrana gelen 6 bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Sona eren 6. bölümün ardından beklenen yeni bölüm fragmanı an itibarıyla yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanındaki gelişmeler izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Merve'nin "Belli, hayatında biri var. Biri var da kim acaba? Şahane bir fikrim var, evine ajan sokacağız." dediği sahne izleyicilerin merakını kazandı. Öte yandan Mehmet'in Burcu'ya "Ben evi Arzu'ya verdim" demesi, Burcu'yu şok etti.

Serhan'ın Oya'ya "Bir defa kendimizi düşünsek tüm doğruları, bütün mecburiyetleri terk etsek. Bıraksak kendimizi" dediği sahne de dikkat çekti. Öte yandan Merve'nin Oya'nın evine gönderdiği kişi, evde bir kol düğmesi buluyor ve Merve'ye "Belli ki Oya Hanım bir erkekle görüşüyor. Evde eşyasını unutmuş beyefendi. Siz bunun sahibini tanıyor musunuz?" diyor. Kol düğmesini gören Merve, şaşkınlığını gizleyemiyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ufak Tefek Cinayetler dizinini ekrana gelen 6. bölümünde;

Harekete geçme vakti! Oya geri döndü, yerleşti. Şimdi Sarmaşık'ın kızlar grubuna bombayı atıyor. Yıllardır bozulmayan şer birliğini, bir gecede bozuyor Oya. Arzu, Merve ve Pelin ayrı taraflara savrulup, düşman oluyorlar birbirlerine.

Pelin, Merve kapışması görülmeye değer. İkisi de birbirini Sarmaşık'tan dışlatma peşinde. Bir de işin içine Burcu girince, hepten karışıyor ortalık! Arzu diğer yanda, nihayet evini elinde tutabilmek için harekete geçiyor. Arzu'yu pasif ve aptal sananlar için şok edici günler başlıyor.

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı