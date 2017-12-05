Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragman! Merve, Oya ile Serhan'ın peşinde

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özer ve Mert Fırat'ın paylaştığı, Ufak Tefek Cinayetler bu akşam 7. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm yayınlanamdan önce Ufak Tefek cinayetler'in ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmana göre Serhan tarafından aldatıldığını düşünen Merve bir taraftan da Oya'nın peşine düşüyor. Pelin, Oya ile Serhan'ı bir arada gördüğğünü Merve'ye anlatmak için harekete geçerkne, Merve de Pelin için şok etkisi yaratacak bir sürpriz var. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Merve tahtını geri almak için harekete geçiyor. Sarmaşık'ta işler feci karışıyor!

Şimdi Merve için tahtını geri alma zamanı… Kılıçlar çekiliyor. Sarmaşık kadınları isyanın bedelini ağır ödeyecek! Merve bu hafta aynı anda birçok cephede savaşıyor. Merve, Pelin’e boyun eğdirmek ve Arzu’yu geri kazanmak için kolları sıvıyor. Peki bu o kadar kolay mı?

Pelin bir defa gücün tadına varmışken geri adım atar mı?

Arzu aldatıldığını bunca zamandır bilip de ona söylemeyen Merve’yi affedebilir mi? Öte yandan Mehmet, Burcu’ya da Sarmaşık’tan ev almaya kalkınca ortalık iyice karışıyor!

Merve’nin halletmesi gereken esas meselesi ise, Oya! Oya’ysa önüne geçemediği bir aşka kendini kaptırmak üzere.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 7. BÖLÜM İLK FRAGMAN

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 7. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı

ufak tefek cinayetler 7. bölüm