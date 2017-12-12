Ufak Tefek Cinayetler 8. bölümü ile bu akşam Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Burcu, evi Arzu'ya kaptırmayı hazmedemeyerek kendisine Sarmaşık'tan bir ev seçti. Oya ve Serhan ikilisi ise dönülmez bir noktaya geldi. İzleyiciler, son bölümün ardından yeni bölümü merak etmeye başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 8. son bölüm özeti...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yapımcılığını Ay Yapım'ın senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 8. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler 'Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu sormaya başladı. Fakat Ufak Tefek Cinayetler'in 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sarmaşık fena karıştı. Merve, Oya'nın Taylan'la; Pelin ise, Serhan'la olduğunu düşünüyordu. Manikürcü ajanın getirdiği kol düğmesi kimin? Serhan'ın mı yoksa Taylan'ın mı? İkisinde de aynı takımdan var, iki kadının da hayatı alt üst olabilir. İkisinin de kocasını kaptırmamak için yapmayacağı şey yok. Kazan kaynıyor! Peki bundan sonra ne olacak? Aşk ve ahlak arasında sıkışıp kalan Oya’yı neler bekliyor? Tüm gücünü kocalarından alan kadınların muhiti Sarmaşık’ta, Oya bekar bir kadın olarak yerini nasıl muhafaza edecek?
Arzu cephesindeyse boşanmaya sayılı gün kaldı. Evi Arzu’ya kaptırmış olmayı hazmedemeyen Burcu, Sarmaşık’tan bir ev seçiyor kendine. İşte başarılı olmak için canla başla çalışan Arzu, eski kocası Mehmet ve onun metresi Burcu’yla komşu mu olacak?
Oya ve Serhan ikilisi dönülmez bir noktaya geldi. Aşıklar bir karar vermek zorunda. Bundan sonra kendilerini kandırmaları mümkün değil. İmkansız ama inkar edilemeyecek denli hakiki bir aşk onlarınki… Bir o kadar da zor. Bu aşk onları da değiştirecek mi, asla yapmam dedikleri şeyleri yapacaklar mı?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.