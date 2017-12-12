Ufak Tefek Cinayetler 8. bölümü ile bu akşam Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Burcu, evi Arzu'ya kaptırmayı hazmedemeyerek kendisine Sarmaşık'tan bir ev seçti. Oya ve Serhan ikilisi ise dönülmez bir noktaya geldi. İzleyiciler, son bölümün ardından yeni bölümü merak etmeye başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 8. son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler 8. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler 'Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu sormaya başladı. Fakat Ufak Tefek Cinayetler'in 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinde yer alacaktır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarmaşık fena karıştı. Merve, Oya'nın Taylan'la; Pelin ise, Serhan'la olduğunu düşünüyordu. Manikürcü ajanın getirdiği kol düğmesi kimin? Serhan'ın mı yoksa Taylan'ın mı? İkisinde de aynı takımdan var, iki kadının da hayatı alt üst olabilir. İkisinin de kocasını kaptırmamak için yapmayacağı şey yok. Kazan kaynıyor! Peki bundan sonra ne olacak? Aşk ve ahlak arasında sıkışıp kalan Oya’yı neler bekliyor? Tüm gücünü kocalarından alan kadınların muhiti Sarmaşık’ta, Oya bekar bir kadın olarak yerini nasıl muhafaza edecek?

Arzu cephesindeyse boşanmaya sayılı gün kaldı. Evi Arzu’ya kaptırmış olmayı hazmedemeyen Burcu, Sarmaşık’tan bir ev seçiyor kendine. İşte başarılı olmak için canla başla çalışan Arzu, eski kocası Mehmet ve onun metresi Burcu’yla komşu mu olacak?

Oya ve Serhan ikilisi dönülmez bir noktaya geldi. Aşıklar bir karar vermek zorunda. Bundan sonra kendilerini kandırmaları mümkün değil. İmkansız ama inkar edilemeyecek denli hakiki bir aşk onlarınki… Bir o kadar da zor. Bu aşk onları da değiştirecek mi, asla yapmam dedikleri şeyleri yapacaklar mı?

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 8. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 9. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı