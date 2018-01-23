Ufak Tefek Cinayetler bu akşam var mı? ve Ufak Tefek Cinayetler yayınlanacak mı? soruları, dizi hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddialar ile birlikte izleyiciler tarafından soruluyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre Ufak Tefek Cinayetler dizisi RTÜK'e şikayet edildi ve bunun karşılığında diziye ceza verildi. Konuyla ilgili olarak dizinin oyuncuları arasında yer alan Bade İşçil'den bir açıklama geldi. İşte detaylar.

UFAK TEFEK CİNAYETLER BU AKŞAM VAR MI? AÇIKLAMA GELDİ

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin RTÜK'e şikayet edildiği ve dizinin yayından kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada ortaya atıldı ve dizinin takipçileri bu iddianın doğruluğunu araştırmaya başladı.

Dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler için dizinin başrol oyuncularından Bade İşçil'den bir açıklama geldi. Bade İşçil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dizinin yayından kaldırıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. İşçil, açıklamasında "Ufak Tefek Cinayetler dizisinin sevgili izleyicileri, sahte sosyal medya hesaplarında yer alan gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, yalan yanlış bilgilere dayalı haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Dizimizin hakkında sahte olarak içerik paylaşımı yapan ve adımızı kullanarak menfaaat sağlama amacı güden kişi ve kuruluşlara karşı tüm hukuki yollara başvurulacağını, hakkımızın aranacağını bildiririz.

Büyük beğeni ile izlediğiniz dizimizle ilgili doğru ve en güncel bilgilere resmi hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz." dedi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 13. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serhan yaşadıkları neticesinde büyük bir ayma yaşıyor. Oya'ya gidip açıkça konuşuyor; "her şey senin istediğin gibi olsun, yaşayalım bunu!" Ve Oya'nın hayatını kuşatmaya, ayaklarını yerden kesmeye başlıyor.

Merve ise Serhan'ın böyle bir ayrılık yoluna girdiğini anlamamakta ısrar ediyor. Onun gündemi farklı çünkü; gücünü geri kazanacak! Önce Arzu'yla kapışıyor. Sonra sıra Pelin'e geliyor. Pelin ve Merve kılıçlarını açıkça çekiyorlar. Dört kadın bir araya gelip müthiş bir hesaplaşma yaşıyorlar.

Diğer tarafta da dört erkek toplanıyor ve ilk defa çok gerçek bir yerden konuşuyorlar. Merve ortalığı aleve vererek giderken hiç anlamadan Oya'nın içindeki canavarı uyandıyor. Oya şimdi düğmeye bastı, mahvedecek onları!

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