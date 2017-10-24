İzleyiciler tarafından beklenen Ufak Tefek Cinayetler 1. bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Gökçe Bahadır, Tülin Özer, Ferit Aktuğ ve Yıldıray Şahinler'in paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler dizisini bekleyen vatandaşlar, "Ufak Tefek Cinayetler 1. bölümde neler olacak" diye araştırıyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler 1. bölümde neler yaşanacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 1. bölüm fragmanı ve özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer'in bulunduğu Ufak Tefek Cinayetler dizisi bu akşam 24 Ekim (Salı) izleyicilerle buluşacak. Dizinin konusu, dört birbirinden farklı kadın ve dört birbirinden farklı hikaye anlatmaktadır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ufak Tefek Cinayetler 1. bölümde;

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.

Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar.

Ufak Tefek Cinayetler dizisi bu akşam saat 20:00'de Star TV'de başlıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

Gökçe Bahadır (Oya)

Aslıhan Gürbüz (Merve)

Bade İşcil (Pelin)

Tülin Özer (Arzu)

Mert Fırat (Serhan)

Selim Bayraktar (Edip)

Ferit Aktuğ (Taylan)

Yıldıray Şahinler (Mehmet)

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 1. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler fragman

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm