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Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi senaryosu kadar çekimleriyle de çok konuşuluyor. Birçok dizinin çekildiği mekanlar izleyiciler için merak konusu oluyor. Bugünlerde gündemde olan ise Star TV’de yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler'in doğayla iç içe lüks evlerinin nerede olduğu. İşte “Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?” sorusunun yanıtı...