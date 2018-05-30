Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi senaryosu kadar çekimleriyle de çok konuşuluyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı dizi Ufak Tefek Cinayetler'in nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi neresi? İşte "Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?" ve "Sarmaşık Sitesi neresi?" sorusunun cevapları...