Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri

30.05.2018 - 10:37 | Güncelleme:

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi senaryosu kadar çekimleriyle de çok konuşuluyor. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı dizi Ufak Tefek Cinayetler'in nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi neresi? İşte "Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?" ve "Sarmaşık Sitesi neresi?" sorusunun cevapları...

  • 1 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisi senaryosu kadar çekimleriyle de çok konuşuluyor. Birçok dizinin çekildiği mekanlar izleyiciler için merak konusu oluyor. 

  • 2 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Bugünlerde gündemde olan ise Star TV’de yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı  Ufak Tefek Cinayetler'in doğayla iç içe lüks evlerinin nerede olduğu. 

  • 3 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    İşte “Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?” sorusunun yanıtı...

  • 4 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Amerikan dizilerindeki lüksü aratmayan, Big Little Lies dizisinden uyarlama olan, dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı, Ufak Tefek Cinayetler'in çekimleri İstanbul'un çeşitli lüks mekanlarında gerçekleşiyor.

  • 5 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Dizide olaylar, Oya Toksöz’ün Sarmaşık Sitesi’ne dönmesi ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan 4 kadın; Oya, Arzu, Merve ve Pelin yeniden bir araya geliyor. Geçmişte bıraktıkları meselelerin gün yüzüne çıkması ile 4 kadın arasında hesaplaşmalar başlıyor.

  • 6 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde geçen Sarmaşık Sitesi, Kemer Country’nin içinde yer alıyor.

  • 7 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Dizideki karakterlerin hemen hemen hepsi göz alıcı villalarda yaşıyor.

  • 8 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin birçok bölümü işte bu mekanlarda çekiliyor.

  • 9 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ OYUNCULARI

    Oya

    Gökçe Bahadır

  • 10 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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    Merve

    Aslıhan Gürbüz

  • 11 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    11 | 46

    Pelin

    Bade İşçil

  • 12 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    12 | 46

    Arzu

    Tülin Özen

  • 13 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    13 | 46

    Serhan

    Mert Fırat

  • 14 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    14 | 46

    Edip

    Selim Bayraktar

  • 15 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    15 | 46

    Taylan

    Ferit Aktuğ

  • 16 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    16 | 46

    Mehmet

    Yıldıray Şahinler

  • 17 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 18 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 19 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 20 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 21 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    21 | 46
  • 22 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    22 | 46
  • 23 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    23 | 46
  • 24 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    24 | 46
  • 25 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    25 | 46
  • 26 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 27 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 28 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 29 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 30 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 31 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 32 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 33 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 34 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 35 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 36 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 37 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
    37 | 46
  • 38 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 39 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 40 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 41 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 42 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 43 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 44 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 45 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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  • 46 Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? Sarmaşık Sitesi nerede? Ufak Tefek Cinayetler çekimleri
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