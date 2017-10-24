Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları kimlerdir?

Star TV ekranında bu akşam başlayacak olan Ufak Tefek Cinayetler dizisi, dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırları, tutkulu aşkları, yalanları ve bitmek bilmez bir rekabeti konu edecek. Ufak Tefek Cinayetler'in oyuncu kadrosu da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları ve detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

Bu akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Ufak Tefek Cinayetler dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları...

Gökçe Bahadır (Oya karakteri)

Aslıhan Gürbüz (Merve karakteri)

Bade İşçil (Pelin karakteri)

Tülin Özer (Arzu karakteri

Mert Fırat (Serhan karakteri)

Selim Bayraktar (Edip karakteri)

Ferit Aktuğ (Taylan karakteri)

Yıldıray Şahinler (Mehmet karakteri)

UFAK TEFEK CİNAYETLER İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar.

Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.

Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar.

Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?

Ufak Tefek Cinayetler

Ufak Tefek Cinayetler 1. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları

Ufak Tefek Cinayetler ilk bölüm