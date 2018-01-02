Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölümü yılbaşı nedeniyle bu akşam ekranlara gelmeyecek. Seyirciler, merakla dizinin yeni bölümünü bekliyor. Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ne zaman? İşte Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm tarihi ve 10. son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? (11. BÖLÜM FRAGMANI)

Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle bir hafta ara veren dizinin 11. yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. Yeni bölümde Merve'nin kocası Serhan yılbaşı gecesi tutuklanıyor. Bunu duyan Mehmet şaşkınlığını gizleyemiyor. Taylan ise Serhan'ın tutuklanmasından sonra paraların gitmesine üzülüyor. Yılbaşı gecesi verilen partide dolandırıcılık yapıldığı iddia ediliyor ve herkes Merve'nin üstüne yürümeye başlıyor. Fragmanın son sahnesinde ise Oya, hapiste olan Serhan'a ziyarete gidiyor.

Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı;

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.

Ufak Tefek Cinayetler

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