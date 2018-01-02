Ufak Tefek Cinayetler dizisinde geçen hafta Merve, Serhan'dan iyice şüphelenmeye başlamıştı. Oya ise Serhan'a olan ilgisinden vazgeçmek istemiyor. Anlaşılan o ki Sarmaşık'ta yine işler karışacak
UFAK TEFEK CİNAYETLER BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Ufak Tefek Cinayetler dizisi bu akşam ekrana geçen haftanın bölümü ile gelecek. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 11. yeni bölümü ise 26 Ocak 2018 Salı günü ekrana gelecek.
UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. BÖLÜM FRAGMANI
Merve, Serhan’dan şüphelenmeye başlıyor!
Merve ilk kez Serhan'dan şüphe duymaya başlıyor. İpin ucunu yakalıyor, bakalım nereye çıkacak? Diğer yanda Edip susacak gibi değil, geçmiş günahları anlatmakta kararlı. İki prenses yalvar yakar hale geliyorlar ama yok, ikna olmuyor. Serhan ise geçmiş hikayeyi ilk defa duyduğunda, hemen Oya ile yüzleşiyor. Oya ne anlatacak? Arzu için en zor süreç başladı şimdi: Burcu artık resmen var. Çocuklarının bu kadınla ilişki kurmasına izin verecek. Bu sırada mali polis bütün dolandırıcılık kayıtlarını incelemeye başladı. Rıza çoktan kaçtı. Serhan Merve çifti farkında bile olmadan uçuruma sürükleniyorlar.
Yayın Günü: 26 Aralık Salı
Yayın Saati: 20.00
Kıyafetlere 400, takılara 100 bin lira harcandı
Kadın oyuncuların ilk beş bölüm için kıyafetlerine 400 bin lira harcanmış. Kıyafetlere uyacak aksesuarlar için de 100 bin lira harcanmış.
Dolayısıyla bu görsel şov devam edecek ve biz modaya yeterince doyacağız. Dizinin stil danışmanı ve oyuncular her bölümde ayrı ayrı şıklıklar ile izleyici ile buluşacaklar. Dizinin kıyafetleri dört iddialı kadının tarzını ekrana taşırken pek çok hanıma da tarzlarında fikir verecekler. Yani hanımlar ekrandan neyi nasıl kombinlemeleri konusunda birçok şeyi öğrenmiş olacaklar.
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