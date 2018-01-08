Ufak Tefek Cinayetler, bir Türk gerilim televizyon dizisi. İlk bölümü 24 Ekim 2017'de Star TV'de yayınlandı. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm merakla bekleniyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölümü ile 9 Ocak Salı 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak!

Serhan’ın tutuklanması Sarmaşık’ı tepetaklak ediyor. Oya, Merve ve Arzu’nun hayatları, bu tutuklanma ile buz kesiyor. Arzu işini, Merve Sarmaşık’ı, Oya Serhan’ı kaybetmek üzere. Ya kabullenecekler ve sonuçlarına katlanacaklar, ya da bir çare yaratacaklar. Aradıkları çıkış yolunu bulabilecekler mi? Serhan’ın ise eli kolu bağlandı. Çıkış yolu arıyor. Pelin ve Burcu ise, ince hesaplara giriyorlar. Sahipsiz bir Sarmaşık, ikisinin de hoşuna gidiyor. Acaba hesapları tutacak mı?



UFAK TEFEK CİNAYETLER 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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